Προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:30 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροσκάφος που μετέφερε στην Αθήνα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μαζί του εφτασε και η ομάδα υπουργών που τον συνοδεύουν.

Τον Τούρκο πρόεδρο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με τον κ. Ερντογάν.

Η στιγμή της άφιξης του Τούρκου προέδρου

Ο κ. Ερντογάν αφού συνομίλησε με τον κ. Γεραπετρίτη για λίγο στον vip χώρο του αεροδρομίου, στις 11:00 ο Τούρκος πρόεδρος επιβιβάστηκε στην τεθωρακισμένη λιμουζίνα και αναχώρησε για το Προεδρικό Μέγαρο όπου και θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μέσα στη λιμουζίνα βρίσκεται και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Η πομπή κινήθηκε στην Αττική οδό, από εκεί μπήξε στη λεωφόρο Μεσογείων και μέσω της Βασιλίσσης Σοφίας έφτασε στην Ηρώδου Αττικού. Στις 11:30 έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο και αυτή την ώρα συναντάται με την κ. Σακελλαροπούλου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι παράλληλες συναντήσεις Ελλήνων και Τούρκων υπουργών για μεταναστευτικό και οικονομική συνεργασία.

Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα, συναντάται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης και Α. Παπαδόπουλου με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δ. Καιρίδης, Προστασίας του Πολίτη Γ. Οικονόμου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρ. Στυλιανίδης με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια , η υπουργός Τουρισμού Ο. Κεφαλογιάννη και Πολιτισμού Λ. Μενδώνη με τον υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Ερσόι και ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης με τον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας Γιουσούφ Τεκίν.

Υπενθυμίζεται ότι στις συναντήσεις προστέθηκε και αυτή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σταικούρα με τον Τούρκο ομόλογό του. Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης συναντάται και με τον Τούρκο υπουργό εμπορίου.

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντάται με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στις 12.15 θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και ο κ. Ερντογάν θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του κ.Ερντογάν πραγματοποιούνται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης), σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την απαγόρευση συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Κλειστοί δρόμοι

Μέχρι το απόγευμα οι οδοί Κατεχάκη - Μεσογειων - Βασιλ. Σοφίας - Κηφισίας - Βασ. Κωνσταντίνου - Βασ. Αμαλίας - Αλεξάνδρας - Μιχαλακοπουλου - Σταδίου - Πανεπιστημίου και Ακαδημίας θα είναι μια απαγορευμένη ζώνη για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Στα ψηλά κτίρια σε ολόκληρη την Αθήνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα είναι ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές οι οποίοι θα καλύψουν όλα τα νευρολογικά σημεία.

Ταυτόχρονα και τις 6 ώρες που θα βρίσκεται εδώ Ερντογάν θα υπάρχει εναέρια επιτήρηση, σε πολλά επίπεδα τόσο από drones, όσο κι από ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι θα σαρώσουν το κέντρο της Αθήνας, θα ελέγξουν ακόμη και κάδους σκουπιδιών για τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς ή ύποπτα αντικείμενα. Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ θα ελέγξει ακόμη και τις στοές του δικτύου ομβρίων υδάτων.

Η επίσκεψη του Τουρκου προεδρου στην Ελλάδα θα διαρκέσει περίπου 6 ώρες.

Στις 11:30 ο Ερντογάν θα φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο όπου θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μία συνάντηση η οποία θα διαρκέσει 45 λεπτά. Στις 12:15, θα μεταβεί δίπλα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εκεί οι δυο ηγέτες θα έχουν συνάντηση παρουσία των υπουργών Εξωτερικών και των συμβούλων τους. Στη 13.00 Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν θα κάνουν δηλώσεις και στην συνέχεια θα αρχίσει η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών. Ο Τούρκος Πρόεδρος θα αναχωρήσει στις 16.00 το απόγευμα.

