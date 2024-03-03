Λογαριασμός
Αστυνομία: 392 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα και 5.457 παραβάσεις του ΚΟΚ σε ένα 24ωρο

Σαρωτικοί έλεγχοι σε όλη την επικράτεια από τα κλιμάκια της αστυνομίας

αστυνομία

Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιήθηκαν κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν συνολικά -26.769- άτομα και -19.481- οχήματα, ενώ

συνελήφθησαν -392- άτομα για διάφορα αδικήματα,
προσήχθησαν -1.113- άτομα,
βεβαιώθηκαν -5.457- παραβάσεις Κ.Ο.Κ., -43- για παράβαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και -5- για ηχόμετρα, ενώ
ακινητοποιήθηκαν -397- οχήματα.
Οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

