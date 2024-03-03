Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιήθηκαν κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν συνολικά -26.769- άτομα και -19.481- οχήματα, ενώ

συνελήφθησαν -392- άτομα για διάφορα αδικήματα,

προσήχθησαν -1.113- άτομα,

βεβαιώθηκαν -5.457- παραβάσεις Κ.Ο.Κ., -43- για παράβαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και -5- για ηχόμετρα, ενώ

ακινητοποιήθηκαν -397- οχήματα.

Οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: skai.gr

