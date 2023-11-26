Συνολικά 455 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση βεβαιώθηκαν από την Τροχαία το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, βεβαιώθηκαν επίσης 97 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και 26 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο την οδική ασφάλεια, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την εξάλειψη των συνθηκών που επιτείνουν τις συνέπειες τους, πραγματοποιεί συστηματικούς τροχονομικούς ελέγχους.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ελέγχους στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και βεβαίωσαν συνολικά (418) παραβάσεις εκ των οποίων (299) για παράνομη στάθμευση, (93) για υπέρβαση ορίου ταχύτητας και (26) για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Επιπρόσθετα, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Σερρών, βραδινές ώρες χθες, παρείχαν συνδρομή πραγματοποιώντας ελέγχους οχημάτων, όπου διαπίστωσαν συνολικά (166) παραβάσεις, που αφορούσαν: οι (153) σε παράνομη στάθμευση, (6) σε υπερβολική ταχύτητα, (4) σε μη χρήση προστατευτικού κράνους και (3) σε λοιπές παραβάσεις.

Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

