Στην ταυτοποίηση 17 ατόμων που αποτελούσαν την ομάδα κρούσης, δηλαδή τους χούλιγκαν που έκαναν χρήση φωτοβολίδων και μολότοφ εναντίον των αστυνομικών στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο περιθώριο του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη, φέρεται να έχει προχωρήσει η αστυνομία.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν άλλα 15 με 20 άτομα που ήταν στο σημείο των επεισοδίων, αλλά λειτουργούσαν ως ομάδα αντιπερισπασμού.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των οπαδών που συμμετείχαν στα επεισόδια στου Ρέντη, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και σύμφωνα με έγκυρες πηγές, αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά αναμένονται μαζικές συλλήψεις.

Ήδη, φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον πέντε άτομα, τα οποία εμφανίζονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στις ομάδες των οπαδών που προκαλούν επεισόδια και άλλες καταστάσεις, εκ των οποίων οι τρεις θεωρείται δεδομένο ότι βρίσκονταν έξω από το κλειστό του Ρέντη κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

