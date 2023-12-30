Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στις Συκιές – Ένας τραυματίας

Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στις Συκιές Θεσσαλονίκης, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν τραυματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes η ισχυρότατη έκρηξη που φέρεται να προκλήθηκε απο φιάλη υγραερίου, σημειώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Ρήγα Φεραίου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας 25χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο. Ο 25χρονος ένοικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που εξσφενδόνισε σε απόσταση πολλών μέτρων, κουφώματα από το διαμέρισμα αλλά ακόμα και από τα κάγκελα μέρος των οποίων βρέθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που απέκλεισαν τη γύρω περιοχή, με το ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τουλάχιστον έναν τραυματία, αλλοδαπό και ο οποίος φέρεται να έχει εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε σημεία του σώματός του.

