Ρομά επιχείρησαν να κλείσουν ξανά τη Μεσογείων - Τους «μπλόκαρε» η αστυνομία

Να κλείσουν ξανά τη λεωφόρο Μεσογείων επιχείρησε ομάδα ατόμων από τον καταυλισμό των Ρομά στο ύψος του Νομισματοκοπείου.

Οι Ρομά, που αντιδρούν για τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου από όπλο αστυνομικού στην περιοχή της Βοιωτίας, άρχισαν να καίνε λάστιχα και να κλείσουν τον κεντρικό δρόμο της Αθήνας.

Ωστόσο, η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμένοι να επιστρέψουν στον καταυλισμό.

Πηγή: skai.gr

