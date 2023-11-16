Βίαιες συγκρούσεις σημειώθηκαν σήμερα (16/11) στη Σόφια μεταξύ Βούλγαρων οπαδών και αστυνομίας, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η αναμέτρηση για τα προκριματικά του EURO 2024 Βουλγαρία-Ουγγαρία, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας.

Μέλη της αστυνομίας και οπαδοί τραυματίστηκαν, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το βουλγαρικό υπουργείο Εσωτερικών, αναφέροντας επίσης συλλήψεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μάλιστα η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος των περίπου 2.000 ανθρώπων, που συγκεντρώθηκαν απ` όλη την χώρα απαιτώντας την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδίας Μπόρισλαβ Μιχάιλοφ, ο οποίος είναι επικεφαλής εδώ και 18 χρόνια.

Κροτίδες, μπουκάλια ακόμα και πέτρες χρησιμοποίησαν οι αφηνιασμένοι διαδηλωτές, οι οποίοι πυρπόλησαν και αστυνομικό όχημα, περιστατικά που είναι σπάνια σε αυτή τη βαλκανική χώρα.

16.11.2023🇧🇬Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/DGTsRkKwy7 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 16, 2023

Η οργή μεταξύ των οπαδών συνεχίζει να αυξάνεται από τα απογοητευτικά αποτελέσματα της εθνικής ομάδας, η οποία δεν έχει καταφέρει να προκριθεί σε καμία μεγάλη διοργάνωση και άλλαξε προπονητή 18 φορές τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η τελευταία παρουσία της Βουλγαρία σε μεγάλη διοργάνωση χρονολογείται το 2004, όταν είχε αγωνιστεί στο EURO της Πορτογαλίας.

Ο 60χρονος πρόεδρος της Βουλγαρικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (BFU), παραιτήθηκε το 2019 προτού πάρει πίσω την απόφασή του.

Επανεξελέγη τελικά το 2021, παρά τις υποψίες που υπήρχαν για τη συμμετοχή του σε στημένους αγώνες, αλλά και από σκάνδαλο ρατσιστικών προσβολών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με την Αγγλία το 2019.

Με μόλις δύο βαθμούς, η Βουλγαρία βρίσκεται στην τελευταία θέση του 7ου προκριματικού ομίλου για το EURO 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.