Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, οι τρεις (από τους πέντε) συλληφθέντες για το επεισόδιο που έγινε, χθες το μεσημέρι, στην Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, όταν φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για την πτώση ασανσέρ στις Γ' Φοιτητικές Εστίες της Θεσσαλονίκης, εμπόδισαν τον πρύτανη του Ιδρύματος, Χαράλαμπο Φείδα, να αποχωρήσει από εκδήλωση που πραγματοποιούνταν στο χώρο και πέταξαν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν.

Σύμφωνα με τη δίωξη που άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος τους, οι τρεις νεαροί άνδρες (ηλικίας 20, 21 και 23 ετών) Κατηγορούνται για παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία (κατά συναυτουργία αυτές οι δύο πράξεις), όπως επίσης για διατάραξη κοινής ειρήνης και απείθεια.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, μία 26χρονη κι ένας 20χρονος, είχαν αφεθεί από χθες ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή και η δικογραφία γι' αυτούς διαχωρίστηκε.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Σε ανακοίνωσή της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται ότι «ομάδα συγκεντρωμένων ατόμων πραγματοποιώντας φραγμό, περικύκλωσαν και παρεμπόδιζαν τον πρύτανη του ΑΠΘ να αποχωρήσει από το σημείο».

Ακολούθως, κατά την ίδια ανακοίνωση, «αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο Πρύτανης και να διασφαλισθεί η σωματική του ακεραιότητα, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν πέντε άτομα», ενώ την ίδια ώρα «συγκεντρωμένοι προέβησαν στη ρίψη αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις, κάνοντας και χρήση πυροσβεστήρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε εξοπλισμό και στο κτίριο».

