Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την πτώση ασανσέρ στη Γ' Φοιτητική Εστία του ΑΠΘ, διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Στυλιανή Γιαϊλόγλου, ζήτησε από την εισαγγελέα ποινικής δίωξης, Αθανασία Υφαντή, να παραγγείλει ποινική έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης, από αμέλεια, ή της παραβίασης κανόνων οικοδομικής, από αμέλεια.

Στο πλαίσιο της έρευνας, την οποία καλείται να φέρει εις πέρας η Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα εξεταστούν οι συνθήκες υπό της οποίες έγινε η πτώση, ενώ θα διερευνηθεί ο χρόνος τέλεσης της τελευταίας συντήρησης του συγκεκριμένου ανελκυστήρα, όπως επίσης τυχόν χρήση μη ασφαλών υλικών σε αυτό.

Με την ίδια παραγγελία, η εισαγγελέας ζητεί να γίνει έλεγχος σε όλους τους ανελκυστήρες των Φοιτητικών Εστιών του Ιδρύματος για να διαπιστωθεί, εάν προκύπτουν ενδείξεις πλημμελούς συντήρησης.

Να σημειωθεί ότι το συμβάν έγινε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, χωρίς να υπάρχει κάποιος φοιτητής στον κλωβό του ασανσέρ. Παρότι κλήθηκε επί τόπου η Πυροσβεστική δεν χρειάστηκε ωστόσο να επέμβει. Για το περιστατικό ξεκίνησε έρευνα και το Ίδρυμα Νεολαίος και Διά Βίου Μάθησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

