«Ένας ξεχωριστός αγώνας, ένας μοναδικός θρίαμβος που ένωσε τα δάκρυα της θλίψης με αυτά της υπερηφάνειας», αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του για την επική νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου χθες στο Γουέμπλεϊ.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά της Εθνικής ποδοσφαίρου για τη νίκη τους επί της πανίσχυρης Αγγλίας. Έδειξαν ότι είναι αθλητές και κυρίως άνθρωποι. Γι' αυτό και η προσπάθειά τους υπήρξε υπεράνθρωπη. Το είχαν υποσχεθεί στον φίλο τους Τζορτζ Μπάλντοκ που χάθηκε τόσο άδικα. Και, πράγματι, πέτυχαν να κάνουν τη μνήμη του Γιώργου γαλανόλευκο θρύλο που θα συγκινεί για πάντα», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

