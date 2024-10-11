Μπροστά σε ένα απόκοσμο σκηνικό, τον «βαμμένο στα κόκκινα« από την ηλιακή καταιγίδα,ουρανό, που έπληξε την περασμένη Τρίτη τη Γη βρέθηκαν οι κάτοικοι της Βορείου Ελλάδας με ορισμένους απ’ αυτούς να καταγράφουν σε βίντεο και κάμερες το σπάνιο αυτό φαινόμενο.

Πιο προνομιακή θέα είχαν όσοι βρέθηκαν στο όρος Πάικο, δίπλα στην Γουμένισσα, γεγονός που δείχνουν με τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, ερασιτέχνης αστροφωτογράφος, ήταν από τους τυχερούς καθώς είχε την τύχη να απαθανατίσει την ηλιακή καταιγίδα στα καλύτερά της.

Το Σέλας, ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο εξαιτίας της ισχυρής γεωμαγνητική καταιγίδας, φώτισε τον ελληνικό ορίζοντα. Το κόκκινο χρώμα του ουρανού οφείλεται σε συγκρούσεις σωματιδίων μικρότερης ενέργειας με άτομα οξυγόνου σε μεγάλα υψόμετρα ύστερα από έντονη ηλιακή δραστηριότητα που προκαλεί μία τεράστια εκτόξευση ηλιακού πλάσματος από την επιφάνεια του Ηλίου με κατεύθυνση προς τη Γη.

Οι φωτογραφίες είναι από το όρος Πάικο, τον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, τα Μουδανιά Χαλκιδικής, το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, την Λιβαδειά, την Εύβοια, την Κρήτη, την Λέσβο, την Κέρκυρα και την Πεντέλη Αττικής!

Πηγή: skai.gr

