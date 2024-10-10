Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του πρύτανη του ΑΠΘ

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Παλιά Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην αίθουσα τελετών της Σχολής πραγματοποιούνταν εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Φείδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ομάδα ατόμων τον πλησίασε και του εμπόδισε την έξοδο από την αίθουσα. Ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, και μέσα σε λίγα λεπτά οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του κ. Φείδα.

Αστυνομική δύναμη μπήκε στην παλιά Φιλοσοφική Σχολή και κινήθηκε εναντίον των ατόμων που εμπόδιζαν την αποχώρηση του πρύτανη. Ακολούθησε ένταση κατά την οποία η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις.

Ο πρύτανης φυγαδεύτηκε με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ και τα πνεύματα ηρέμησαν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.