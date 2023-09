Επεισόδια με κροτίδες και δακρυγόνα στην Πάτρα σε διαμαρτυρία για το έγκλημα στο Blue Horizon - Δείτε βίντεο Ελλάδα 19:29, 07.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ένταση με κροτίδες και δακρυγόνα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα μεταξύ συγκεντρωμένων και δύναμης των ΜΑΤ