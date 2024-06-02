Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως χθες Σάββατο κατέρριψαν πάνω από τη νότια Ερυθρά Θάλασσα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) και δυο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBMs) που εξαπολύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σε δυο διακριτές επιχειρήσεις.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία που κινούνταν στην περιοχή, διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το drone καταστράφηκε χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφερε, ενώ ακόμη δυο τέτοια συστήματα θεάθηκαν να πέφτουν στη θάλασσα, όπως διευκρίνισε.

Το βράδυ, δυνάμεις της CENTCOM αναχαίτισαν «επιτυχώς» δυο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, συνέχισε.

June 1 Red Sea Update



Between 9 a.m. and 7:30 p.m. (Sanaa time) June 1, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces destroyed one Iranian-backed Houthi uncrewed aerial system (UAS) in the southern Red Sea. USCENTCOM forces also observed two other UAS crash into the Red Sea. No… pic.twitter.com/TPfL5LdYNp — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2024

Οι πύραυλοι είχαν εκτοξευθεί «προς την κατεύθυνση του USS Gravely», αμερικανικού αντιτορπιλικού κλάσης Άρλι Μπερκ, και «καταστράφηκαν σε νόμιμη άμυνα», χωρίς ούτε σε αυτή την περίπτωση να αναφερθούν «τραυματισμοί ή ζημιές», συμπλήρωσε.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, το υποστηριζόμενο από το Ιράν υεμενίτικο σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, έχει εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών και κατόπιν πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τονίζοντας πως δρα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο διεθνή δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Ναυτική δύναμη αναπτύχθηκε επίσης νωρίτερα φέτος από την ΕΕ.

Και από τον Ιανουάριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, δρώντας σε πολλές περιπτώσεις σε συνεργασία με αυτές της Βρετανίας, πλήττουν θέσεις και εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη. Σε αντίποινα, οι αντάρτες ανακοίνωσαν πως διευρύνουν πλέον τις επιθέσεις τους και θα στοχοποιούν επίσης αμερικανικά και βρετανικά πολεμικά κι εμπορικά πλοία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

