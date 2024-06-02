Λογαριασμός
Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου - Όλοι άνδρες από Αίγυπτο και Συρία

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων

Γαύδος: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών - Όλοι άνδρες από Αίγυπτο και Συρία

Σε νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, στα ανοικτά της Γαύδου, προχώρησε το Λιμενικό Σώμα το βράδυ του Σαββάτου.

Αυτή τη φορά, 21 μετανάστες, όλοι άνδρες, 15 από την Αίγυπτο και 6 από τη Συρία, εντοπίστηκαν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου 

Στην επιχείρηση συμμετείχε ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων σκαφών.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, άλλο ένα σκάφος με μετανάστες βρισκόταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 29 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με το φορτηγό πλοίο “NAVIN HAWK” σημαίας Μάρσαλ να περισυλλέγει τους 37 επιβαίνοντες, ενώ οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 20 και 22 ετών ως οι διακινητές των 37 μεταναστών. 

Πηγή: www.ekriti.gr

