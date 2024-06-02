Λάρισα: Φίδι ξεπρόβαλε από την μπανιέρα διαμερίσματος

Στιγμές λαχτάρας έζησε άνδρας στο σπίτι του σε περιοχή της Λάρισας, όταν αντίκρισε φίδι στην μπανιέρα του. Όλα έγιναν πριν μερικές ημέρες στην συνοικία της Φιλιππούπολης και στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας.

Ο άνδρας εντόπισε ένα μικρό φίδι να ξεπροβάλλει από το σιφόνι της μπανιέρας στην τουαλέτα του διαμερίσματος. Μετά τον τρόμο που έζησε αρχικά, η πρώτη του κίνηση ήταν να ανοίξει το καυτό νερό, να το ρίξει μαζί με χλωρίνη και φυσικά να βουλώσει το σιφόνι.

Έπειτα ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και εκείνος με τη σειρά του κάλεσε συνεργείο απεντόμωσης προκειμένου να κάνει την εφαρμογή για την απώθηση του φιδιού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.