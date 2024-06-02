Στα 11,898 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται το "πράσινο" τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Ιούνιο, από 10,656 το Μάιο, για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα λόγω αύξησης της χρηματιστηριακής τιμής της ενέργειας τον προηγούμενο μήνα.

Για κατανάλωση από 500 κιλοβατώρες και πάνω η τιμή διαμορφώνεται στα 12,642 λεπτά από 11,736. Το νυχτερινό τιμολόγιο είναι στα 9,976 λεπτά από 7,866.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.