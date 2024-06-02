Στα ύψη έχουν ανέβει οι τιμές για ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, ενώ το κόστος ανεβαίνει σημαντικά με έναν καφέ, κάποιον χυμό ή κάποιο τοστ.
Έτσι για μία βουτιά στις οργανωμένες παραλίες του λεκανοπεδίου, οι λουόμενοι χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να απολαύσουν τη θάλασσα.
Ειδικότερα ο τιμοκατάλογος στις παραλίες αυτή τη στιγμή είναι διαμορφωμένος ως εξής:
Άλιμος
Καθημερινές: Σετ 17 ευρώ
Είσοδος 8 ευρώ / άτομο
Σαββατοκύριακο: Σετ από 22 ευρώ
Είσοδος 10 ευρώ / άτομο
Ανάβυσσος
Καθημερινές: Σετ από 6 ευρώ
Σαββατοκύριακο : Σετ από 20 ευρώ
Ελεύθερη είσοδος
Πόρτο Ράφτη
Καθημερινές : Σετ από 10 ευρώ
Είσοδος 5 ευρώ / άτομο
Σαββατοκύριακο : Σετ από 15 ευρώ
Είσοδος 7 ευρώ /άτομο
Βουλιαγμένη
Είσοδος 10 ευρώ / άτομο
Μειωμένο ειδικό εισιτήριο 5 ευρώ
( άνεργοι , φοιτητές , πολύτεκνοι , άνω των 65 ετών )
