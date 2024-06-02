Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Καυτές» τιμές για μία ξαπλώστρα σε Ανάβυσσο, Πόρτο Ράφτη και Βουλιαγμένη - Πόσο πάει η είσοδος και τα σετ

Το κόστος για ένα μπάνιο στη θάλασσα ανεβαίνει σημαντικά με έναν καφέ, κάποιον χυμό ή κάποιο τοστ

«Καυτές» τιμές για μία ξαπλώστρα σε Ανάβυσσο, Πόρτο Ράφτη & Βουλιαγμένη

Στα ύψη έχουν ανέβει οι τιμές για ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, ενώ το κόστος ανεβαίνει σημαντικά με έναν καφέ, κάποιον χυμό ή κάποιο τοστ.

Έτσι για μία βουτιά στις οργανωμένες παραλίες του λεκανοπεδίου, οι λουόμενοι χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να απολαύσουν τη θάλασσα.

Ειδικότερα ο τιμοκατάλογος στις παραλίες αυτή τη στιγμή είναι διαμορφωμένος ως εξής:

Άλιμος

Καθημερινές: Σετ 17 ευρώ
Είσοδος 8 ευρώ / άτομο

Σαββατοκύριακο: Σετ από 22 ευρώ
Είσοδος 10 ευρώ / άτομο

Ανάβυσσος

Καθημερινές: Σετ από 6 ευρώ
Σαββατοκύριακο : Σετ από 20 ευρώ
Ελεύθερη είσοδος

Πόρτο Ράφτη

Καθημερινές : Σετ από 10 ευρώ
Είσοδος 5 ευρώ / άτομο
Σαββατοκύριακο : Σετ από 15 ευρώ
Είσοδος 7 ευρώ /άτομο

Βουλιαγμένη

Είσοδος 10 ευρώ / άτομο
Μειωμένο ειδικό εισιτήριο 5 ευρώ
( άνεργοι , φοιτητές , πολύτεκνοι , άνω των 65 ετών )

Πηγή: irafina.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: παραλίες Αττική τιμές
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark