Στα ύψη έχουν ανέβει οι τιμές για ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής, ενώ το κόστος ανεβαίνει σημαντικά με έναν καφέ, κάποιον χυμό ή κάποιο τοστ.

Έτσι για μία βουτιά στις οργανωμένες παραλίες του λεκανοπεδίου, οι λουόμενοι χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να απολαύσουν τη θάλασσα.

Ειδικότερα ο τιμοκατάλογος στις παραλίες αυτή τη στιγμή είναι διαμορφωμένος ως εξής:

Άλιμος

Καθημερινές: Σετ 17 ευρώ

Είσοδος 8 ευρώ / άτομο

Σαββατοκύριακο: Σετ από 22 ευρώ

Είσοδος 10 ευρώ / άτομο

Ανάβυσσος

Καθημερινές: Σετ από 6 ευρώ

Σαββατοκύριακο : Σετ από 20 ευρώ

Ελεύθερη είσοδος

Πόρτο Ράφτη

Καθημερινές : Σετ από 10 ευρώ

Είσοδος 5 ευρώ / άτομο

Σαββατοκύριακο : Σετ από 15 ευρώ

Είσοδος 7 ευρώ /άτομο

Βουλιαγμένη

Είσοδος 10 ευρώ / άτομο

Μειωμένο ειδικό εισιτήριο 5 ευρώ

( άνεργοι , φοιτητές , πολύτεκνοι , άνω των 65 ετών )

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.