Βρετανία: Οι Εργατικοί δεσμεύθηκαν να μειώσουν τη μετανάστευση, σε περίπτωση νίκης

Ο επικεφαλής των Εργατικών στη Βρετανία Κιρ Στάρμερ, το κόμμα του οποίου είναι φαβορί να κερδίσει στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Ιουλίου, δεσμεύθηκε να μειώσει τη μετανάστευση στη χώρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The Sun.

«Θα μειώσω τους αριθμούς της μετανάστευσης», δήλωσε ο Στάρμερ, ένα ζήτημα που οι Συντηρητικοί, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και 14 χρόνια στην εξουσία στη Βρετανία, έχουν θέσει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Η καθαρή μετανάστευση ανήλθε σε 685.000 ανθρώπους το 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο μετά το ρεκόρ του 2022 (764.000).

«Αν μου εμπιστευθείτε τα κλειδιά» της Ντάουνινγκ Στριτ, «σας δίνω αυτή την υπόσχεση: θα ελέγξω τα σύνορά μας και θα διασφαλίσω ότι οι βρετανικές εταιρείες θα λάβουν βοήθεια ώστε να προσλαμβάνουν πρώτα Βρετανούς», τόνισε ο επικεφαλής των Εργατικών, πρώην δικηγόρος που ειδικευόταν στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για να πετύχουν αυτόν τον στόχο οι Εργατικοί σκοπεύουν να απαγορεύσουν στους επικεφαλής εταιρειών που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία να προσλαμβάνουν εργαζόμενους από το εξωτερικό και να διασφαλίσουν ότι θα εκπαιδεύονται Βρετανοί για να καλύπτουν τις θέσεις εργασίας σε τομείς στους οποίους υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού και οι οποίοι απαιτούν από τους αλλοδαπούς να εκδίδουν βίζα εργασίας.

Είναι η πρώτη φορά που ο Στάρμερ, το κόμμα του οποίου προηγείται κατά περίπου 20 μονάδες των Συντηρητικών του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, δεσμεύεται να μειώσει τη μετανάστευση.

«Δεν θα υποχωρήσω μπροστά στην πρόκληση», τόνισε, καταγγέλλοντας «την αποτυχία» των Συντηρητικών να μειώσουν τη μετανάστευση, παρά τις δεσμεύσεις τους,

«Θα πρέπει πάντα να υπάρχει η επιλογή να προσληφθεί πρώτα ένας Βρετανός εργαζόμενος», εκτίμησε ο Στάρμερ στη συνέντευξή του στη Sun, η οποία υπογράμμισε τον κίνδυνο τέτοιου είδους δηλώσεις να προκαλέσουν «πόλεμο» μεταξύ του επικεφαλής των Εργατικών και της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, με την οποία οι σχέσεις του είναι ήδη τεταμένες.

Ο Στάρμερ έχει ήδη ανακοινώσει ότι σε περίπτωση νίκης των Εργατικών θα ακυρώσει αμέσως το ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο σχέδιο των Συντηρητικών να στέλνουν τους παράτυπους μετανάστες στη Ρουάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

