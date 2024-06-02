Οι παγκόσμιες μετοχές καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά ή κινούνται κοντά σε ρεκόρ, παρόλο που αρκετοί βασικοί κίνδυνοι (γεωπολιτικοί, υψηλότερα επιτόκια) βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στη Wall Street o S&Ρ 500 και ο Nasdaq 100 σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά προσφάτως, ενώ ο δείκτης Dow Jones διέσπασε πριν από λίγες ημέρες το επίπεδο των 40.000 μονάδων για πρώτη φορά. Αλλά και τα μεγάλα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, στον Καναδά, στη Βραζιλία, στην Ινδία, στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία βρίσκονται πολύ κοντά στις ιστορικές κορυφές τους. Η συνολική κεφαλαιοποίηση μάλιστα όλων των χρηματιστηριακών αγορών ξεπέρασε τα 100 τρισ. δολ. υπερβαίνοντας το παγκόσμιο ΑΕΠ. Οι κεφαλαιαγορές έχουν αποδειχτεί αρκετά ανθεκτικές, παρά τις συνεχείς αναταράξεις.

Αυξημένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου επικράτησε στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα, σε μηνιαίο επίπεδο, παρά την πτώση των τελευταίων ημερών του Μαΐου, με τις μετοχικές αγορές να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

Η εικόνα της αμερικανικής οικονομίας παραμένει σχετικά καλή, παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, καταδεικνύοντας πιο αργή την επίτευξη του στόχου της Fed για 2%. Στην Ευρωζώνη, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν ιδιαίτερα καλές, με τον πληθωρισμό να βρίσκεται, πλέον, αρκετά κοντά στον στόχο της ΕΚΤ.

Σε επίπεδο Κεντρικών Τραπεζών, στη Fed διαφαίνεται καθυστέρηση στον χρόνο έναρξης του πτωτικού κύκλου του παρεμβατικού επιτοκίου, ενώ στην ΕΚΤ είναι πρακτικά βέβαιη η μείωση στην επικείμενη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με ενσωματωμένη την προσδοκία μείωσης των επιτοκίων από το δεύτερο εξάμηνο, ενώ και η κερδοφορία των Εταιρειών παρουσίασε για πρώτη φορά, μετά από τέσσερα τρίμηνα, θετικό ρυθμό αύξησης.

Παρά την άνοδο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Bank of America Global Fund Manager στην οποία συμμετείχαν 245 fund managers με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 562 δισ. δολαρίων, εμφανίζονται θετικοί για τις αγορές, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2021. Οκτώ στους δέκα διαχειριστές κεφαλαίων αναμένουν μειώσεις επιτοκίων, κυρίως το δεύτερο εξάμηνο, ενώ οι «αυξημένες θέσεις» τους στις μετοχικές αγορές βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ οι θέσεις με μετρητά (στο 4% των χαρτοφυλακίων) έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά τριετίας.

Οι κίνδυνοι

Τι θα μπορούσε να χαλάσει το κλίμα; Η διατήρηση των αμερικανικών επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επίσης πολλές μετοχές βρίσκονται επίσης σε υψηλές αποτιμήσεις. Ο S&P 500 διαπραγματεύεται σε προθεσμιακό λόγο τιμής προς κέρδη 20,8, πολύ πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο του 15,7.

Η πολιτική αβεβαιότητα λόγω των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς και ο κίνδυνος από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα μπορούσαν επίσης να χαλάσουν το κλίμα.

Ο υψηλός πληθωρισμός με ποσοστό 41%, οι γεωπολιτικές εξελίξεις με 18%, μια απότομη επιβράδυνση των οικονομιών με 15%, οι αμερικανικές εκλογές με 9%, ένα πιστωτικό επεισόδιο με 8% και μια φούσκα στις μετοχές AI με 4% αποτελούν τους μεγαλύτερους κινδύνους , σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Bank of America Global Fund Manager μεταξύ 245 fund managers.

Οι εκλογές

Μια άλλη αβεβαιότητα η οποία θα έρθει σιγά - σιγά στο προσκήνιο, είναι οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Καθώς οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ θα γίνουν σε λιγότερο από έξι μήνες, οι τίτλοι γύρω από τις εκστρατείες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν διακυμάνσεις στο κλίμα της αγοράς.

Ενώ τα δεδομένα από το 1928 υποδηλώνουν ότι οι αγορές δεν τείνουν να τα πηγαίνουν καλύτερα ή χειρότερα κατά τη διάρκεια των εκλογικών ετών από ό,τι κατά μέσο όρο, η πολιτική στάση των υποψηφίων θα μπορούσε να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα την απόδοση συγκεκριμένων τομέων.

Μια νίκη Τραμπ ή αλλιώς το "Trump II", θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην Ευρώπη παρά στις ΗΠΑ, εκτιμά η γερμανική τράπεζα Berenberg. Όπως και πριν, περισσότερος προστατευτισμός και ο κίνδυνος ενός εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ θα έβλαπτε τις μικρότερες και πιο προσανατολισμένες στις εξαγωγές ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερο από τις ΗΠΑ.

Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που θα μπορούσε να συνεπάγεται η νίκη Τραμπ για την Ευρώπη θα μπορούσαν να θολώσουν το επενδυτικό κλίμα προς την περιοχή ακόμη και μήνες πριν από τις εκλογές.

Οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων

Η Citi βλέπει τις μειώσεις επιτοκίων να ξεκινούν περίπου στα μέσα του έτους. Όπως τονίζει, η ιστορία υποδηλώνει ότι μετά την έναρξη των μειώσεων των επιτοκίων: 1) οι μετοχές κινούνται συνήθως 10% υψηλότερα στους 12 μήνες που ακολουθούν, 2) οι δείκτες P/E αυξάνονται κατά 10% κατά μέσο όρο, 3) όλοι οι κλάδοι κινούνται υψηλότερα.

Η Deutsche Bank για τον S&P 500 εκτιμά ότι θα φθάσει στις 5.500 μονάδες στο τέλος του 2024, από 5.235 (κλείσιμο Πέμπτης 30/5/) καθώς θα ενισχυθεί από την υψηλή κερδοφορία των επιχειρήσεων («Βλέπουμε ότι ο κύκλος κερδών έχει πολλά πόδια», ανέφεραν οι αναλυτές της τράπεζας).

Τρία σενάρια για τις αγορές εξετάζει η HSBC. Στο πρώτο σενάριο Goldilocks (ισχυρή ανάπτυξη και εξασθένιση πληθωρισμού), η HSBC εκτιμά ότι οι παγκόσμιες μετοχές θα "τρέξουν" περαιτέρω κατά 7% το 2024 και το ανοδικό αυτό μομέντουμ θα συνεχιστεί και το 2025 με περαιτέρω ράλι 15% ετησίως.

Η HSBC πιστεύει ότι οι παγκόσμιες μετοχές μπορούν ακόμα να έχουν ισχυρή απόδοση σε ένα σενάριο μίνι στασιμοπληθωρισμού, αν και με μεγαλύτερη μεταβλητότητα: σε ένα πλαίσιο επίμονου πληθωρισμού, οι παγκόσμιες μετοχές θα παραμείνουν γενικά σταθερές για το υπόλοιπο του 2024 εν μέσω αβεβαιότητας της Fed, αλλά θα αυξηθούν κατά 10% το 2025 καθώς οι αγορές αποκτούν μεγαλύτερη σαφήνεια και η κερδοφορία συνεχίζει να ενισχύεται.

Σε περιόδους έντονου πληθωρισμού, οι μετοχές έχουν κακή απόδοση, με αποδόσεις -3% σε ετήσια βάση.

Σε ένα σενάριο ύφεσης οι μετοχές θα υποχωρήσουν κατά περίπου 10%, σύμφωνα και με την ιστορία. Η HSBC πιστεύει ότι οι ταχύτερες μειώσεις επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών και η χαλάρωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών θα βοηθούσαν τις μετοχές να ανακάμψουν γρήγορα.

"Αρκούδα" η Bank of America για τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αναμένει την αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και την πτώση των επιτοκίων της ΕΚΤ να οδηγήσουν σε υποαπόδοση τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Συνολικά, οι μακροοικονομικές προβλέψεις της BofA δείχνουν σχεδόν 10% υποαπόδοση για τις ευρωπαϊκές μετοχές μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους έναντι των διεθνών αγορών, με συνολική πτώση του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600, περίπου 15% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Μεγάλη πιθανότητα για διορθώσεις στις αγορές τους επόμενους μήνες και ολοένα και πιο έντονη μεταβλητότητα "βλέπει" η UniCredit, ωστόσο δεν αναμένει το γενικά υποστηρικτικό χρηματιστηριακό περιβάλλον να ανατραπεί εντελώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

