Blue Horizon: Καρατομήθηκαν ο κεντρικός λιμενάρχης και ο διοικητής του Α΄Λιμενικού Τμήματος - 4 στο πειθαρχικό Ελλάδα 19:03, 07.09.2023

Απομακρύνεται ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά και ο Διοικητή του Α΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά - Σε άμεσο πειθαρχικό έλεγχο τέσσερα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, για τους οποίους προκύπτουν ευθύνες σύμφωνα με το πόρισμα της Ε.Δ.Ε