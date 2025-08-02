Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν το Σάββατο 2 Αυγούστου

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Ιουστινιανός.

Άγιος Ιουστινιανός Β’ ο βασιλιάς

Την 2α Αυγούστου κατά το Ορθόδοξο εορτολόγιο, γιορτάζει ο Άγιος Ιουστινιανός Β’ ο βασιλιάς. Πρόκειται για τον Ιουστινιανό Β’ τον νέο τον Ρινότμητο, που βασίλευσε από το έτος 685 μ.Χ. έως το έτος 695 μ.Χ. και τάφηκε στους Αγίους Αποστόλους.

Το όνομα Ιουστινιανός έχει λατινική προέλευση και πιθανόν έχει την ίδια ρίζα με το όνομα Ιουστίνος, το οποίο προέρχεται από το όνομα Justus που σημαίνει «δίκαιος, τίμιος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.