Χανιά: Τηλεφωνικές απάτες σε προμηθευτές του δήμου από δήθεν υπαλλήλους

Περιστατικά τηλεφωνικής απάτης με αποδέκτες προμηθευτές του Δήμου Χανίων, έγιναν αντιληπτά από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση, τις τελευταίες ημέρες, επιτήδειοι, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων προς προμηθευτές του δήμου, επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο Δήμος Χανίων εφιστά την προσοχή στους προμηθευτές του ώστε εάν γίνουν αποδέκτες παρόμοιων τηλεφωνημάτων, να επικοινωνούν άμεσα στα τηλέφωνα 2821341758 και 2821341759 εσ.1-6.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

