Την Παρασκευή 01 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) στο Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ Δ. ΝΤΑΛΙΠΗ» στη Θεσσαλονίκη, η τελετή αποφοίτησης της 12ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγου Αναστάσιου Δημουλά, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ο οποίος και απένειμε τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες.

Στην τελετή παρέστησαν, Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνος, η κα Γεωργία Παντελίδου ως εκπρόσωπος του Γενικού Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Πολυκάρπου, ο επίτιμος πρόξενος της Αρμενίας στη Θεσσαλονίκη κος Akis Dagazian, Ανώτατοι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, εκπρόσωποι των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και συγγενείς των αποφοιτούντων.

Αποφοίτησαν συνολικά 106 Αξιωματικοί, εκ των οποίων 17 από την Kύπρο, 1 από την Αλβανία, 1 από την Αρμενία και 2 από την Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

