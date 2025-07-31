Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Ιουλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:27, δύση ήλιου στις 20:35 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 8 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 31 Ιουλίου είναι του Οσίου Ευδοκίμου δικαίου και του Αγίου Ιωσήφ Αριμαθαίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Ευδόκιμος, Ευδόκιμη
  • Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα *
  • Φρειδερίκος, Φρειδερίκη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:27 - Δύση ήλιου: 20:35 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 8 λεπτά

Σελήνη 6.4 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

