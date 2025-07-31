Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 31 Ιουλίου είναι του Οσίου Ευδοκίμου δικαίου και του Αγίου Ιωσήφ Αριμαθαίας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ευδόκιμος, Ευδόκιμη
- Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα *
- Φρειδερίκος, Φρειδερίκη
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:27 - Δύση ήλιου: 20:35 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 8 λεπτά
Σελήνη 6.4 ημερών
