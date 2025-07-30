Δυο Ελληνίδες, η Ελένη Καρακασίδου, 17 ετών, μαθήτρια της Β' τάξης Λυκείου από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και η Κυριακή Πέτσα 17 ετών, μαθήτρια της Β' τάξης Λυκείου από την Πετρούπολη Αττικής, είναι οι δυο νέες Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της Microsoft Office Specialist στην κατηγορία Power Point και Word αντίστοιχα. Η Ελένη Καρακασίδου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία όπου διαγωνίστηκε και η Κυριακή Πέτσα το ασημένιο.

Τα δυο νεαρά κορίτσια εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό Microsoft Office Specialist που πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Λίγο πριν από τις επτά σήμερα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, ανακοινώθηκαν τα αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού και τα δυο κορίτσια πανηγύρισαν τη μεγάλη τους νίκη. Είναι η πρώτη φορά που δυο Ελληνίδες μαθήτριες, και μάλιστα «ψηφιακές» συμμαθήτριες, καταλαμβάνουν τις δυο πρώτες θέσεις του παγκόσμιου διαγωνισμού.

Οι δυο παγκόσμιες πρωταθλήτριες ταξίδεψαν μαζί στις ΗΠΑ, συνοδευόμενες από την Καβαλιώτισσα καθηγήτρια Γεωργία Μαρουσιάδου η οποία προετοίμασε και την Κυριακή Πέτσα, ενώ την χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια προετοίμασε ο καθηγητής Παναγιώτης Ασλανίδης.

Αρχικά, τα δυο κορίτσια, κέρδισαν τον προκαταρτικό διαγωνισμό που είχε διεξαχθεί στην Αθήνα την άνοιξη. Αξίζει να τονιστεί πως οι δυο μαθήτριες λυκείου, αν και τις χωρίζουν 500 χιλιόμετρα, έγιναν πολύ καλές φίλες, όταν γνωρίστηκαν πριν από τρία χρόνια μέσα από τις ψηφιακές αίθουσες του Zoom, στις τάξεις υποτροφιών της σχολής εκμάθησης υπολογιστών ExpertIN με έδρα την Καβάλα.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που διεξάγεται για 24η συνεχή χρονιά στις ΗΠΑ και αξιολογεί τις δεξιότητες των μαθητών σε εφαρμογές όπως το Word, το Excel και το PowerPoint. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 13 έως 22 ετών από 140 χώρες του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

