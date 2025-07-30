Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά στην Άσσηρο

Σε ύφεση είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε χθες νωρίς το απόγευμα σε χορτολιβαδική έκταση στην Άσσηρο στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεσή της συνέδραμαν μεγάλες δυνάμεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σημαντικός αριθμός εναέριων μέσων. Με τη συνδρομή 5 αεροπλάνων και ενός ελικοπτέρου καθώς και τις προσπάθειες 130 πυροσβεστών η φωτιά αντιμετωπίστηκε κι αυτήν την ώρα παραμένει στο σημείο μικρή δύναμη της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά χθες είχε περάσει στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης– Σερρών, με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία στο ένα ρεύμα ενώ ήχησε και προειοδοποιητικό 112 για τους κατοίκους. Μέχρι σήμερα το πρωί, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Λαγκαδά και Δορκάδα, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης- Προμαχώνα Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

