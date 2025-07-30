Τραγικό θάνατο βρήκε οδηγός φορτηγού στην περιοχή του Άγιου Όρους, όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα στο δάσος.

Αμέσως μετά την πτώση στη χαράδρα, το φορτηγό τυλίχτηκε στις φλόγες. Κατά την έρευνα της πυροσβεστικής, μέσα στο μεγάλο όχημα βρέθηκε ένας άνδρας απανθρακωμένος.

To φορτηγό μετέφερε πέτρες και άλλα δομικά υλικά για εργασίες στη Ι.Μ Φιλοθέου.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα, έχοντας από αέρος, πριν τη Δύση του ηλίου, τη συνδρομή ενός αεροσκάφους.

Πηγή: skai.gr

