Άγριος ξυλοδαρμός με μαγκούρα – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Έναν άγριο ξυλοδαρμό με μαγκούρα ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου με πρωταγωνιστές δύο άνδρες που είχαν οικονομικές διαφορές.

Πρόκειται για έναν 47χρονο και έναν 58χρονο που εκείνη την ημέρα μίλησαν στο τηλέφωνο για να λύσουν τις διαφορές τους, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Μόλις τελείωσε το τηλεφώνημα ο 47χρονος πηγαίνει στο σπίτι του 58χρονου και αρχίζει να τον χτυπά με μανία με μία μαγκούρα στο σώμα και στο κεφάλι ενώ στη συνέχεια έφυγε αφήνοντάς τον αιμόφυρτο.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Την ίδια ώρα, για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που προχώρησε σε έρευνα στο σπίτι του 47χρονου χωρίς όμως να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

