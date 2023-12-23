Εντοπισμός και διάσωση 81 ατόμων από λέμβο κοντά στη Λιβύη

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 81 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό το μεσημέρι της 21ης Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας ενημερώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και από τον Πλοίαρχο Φ/Γ πλοίου σημαίας Γαλλίας, για τον εντοπισμό μιας μηχανοκίνητης λέμβου σε κίνδυνο, με ικανό αριθμό επιβαινόντων, στις ακτές πλησίον του Τόμπρουκ Λιβύης.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες την 21-12-2023, το πλήρωμα του Φ/Γ πλοίου σημαίας Γαλλίας, προέβη στην περισυλλογή ογδόντα ενός αλλοδαπών (όλοι άνδρες, καλά στην υγεία τους). Εν συνεχεία, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας, με τη χρήση Ε/Γ-Λάντζας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο εκ των ανωτέρω αλλοδαπών (υπήκοοι Αιγύπτου), για παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών κατά παράβαση του Ν. 3386/05 και του Ν. 4251/2014 (όπως ισχύουν), καθώς και του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο).

