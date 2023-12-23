Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν αυτήν την ώρα τα αυτοκίνητα στην Αθηνών - Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου και στο 75χλμ, στο ύψος της Βοιωτίας, λόγω δύο τροχαίων νωρίτερα.

Στον Κηφισό οι καθυστερήσεις ξεκινούν λόγω του τροχαίου στον Αγιο Στέφανο από τη Λεωφόρο Αθηνών.

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, που αγγίζουν και τη μία ώρα, σημειώνονται επίσης στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κηφισίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Πηγή: skai.gr

