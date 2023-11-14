Λογαριασμός
Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον Σπύρο Φωκά - Στα λευκά η σύζυγός του, Λίλιαν και η θετή του κόρη, Κωνσταντίνα

Η σορός του θα οδηγηθεί στη Ριτσώνα για αποτέφρωση

Συγγενείς και φίλοι αυτή την ώρα αποχαιρετούν τον Σπύρο Φωκά στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Ντυμένες με λευκά σακάκια είναι παρούσες στην κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού η σύζυγός του Λίλιαν και η θετή κόρη του, Κωνσταντίνα.

Σημειώνεται πως η σορός του ηθοποιού θα βρίσκεται στην αίθουσα πολιτικής κηδείας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 14:00.

Στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη Ριτσώνα για αποτέφρωση. Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν δωρεές στο σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ».

