Συγγενείς και φίλοι αυτή την ώρα αποχαιρετούν τον Σπύρο Φωκά στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Ντυμένες με λευκά σακάκια είναι παρούσες στην κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού η σύζυγός του Λίλιαν και η θετή κόρη του, Κωνσταντίνα.

Σημειώνεται πως η σορός του ηθοποιού θα βρίσκεται στην αίθουσα πολιτικής κηδείας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 14:00.

Στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη Ριτσώνα για αποτέφρωση. Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν δωρεές στο σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.