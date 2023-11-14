Συγγενείς και φίλοι αυτή την ώρα αποχαιρετούν τον Σπύρο Φωκά στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
Ντυμένες με λευκά σακάκια είναι παρούσες στην κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού η σύζυγός του Λίλιαν και η θετή κόρη του, Κωνσταντίνα.
Σημειώνεται πως η σορός του ηθοποιού θα βρίσκεται στην αίθουσα πολιτικής κηδείας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 14:00.
Στη συνέχεια θα οδηγηθεί στη Ριτσώνα για αποτέφρωση. Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν δωρεές στο σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ».
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.