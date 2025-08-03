Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ατόμων (27, 31, 35, 38 και 58 ετών) για υπόθεση απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία και απειλής, η οποία έλαβε χώρα σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, καθώς και μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, οι παραπάνω κατηγορούνται ότι -κατά περίπτωση- στις 19-06-2025 και 19-07-2025, με πρόσχημα προσωπική υπόθεση, επιχείρησαν δια ζώσης, τηλεφωνικά και μέσω social media, να εξαναγκάσουν 36χρονο να καταβάλει 10.000 ευρώ, απειλώντας τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου και της οικογένειάς του, καθώς και ότι θα προκαλέσουν φθορές στα καταστήματα που διατηρεί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ακολούθησε έρευνα και, κατόπιν ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι ως δράστες των προαναφερόμενων αδικημάτων.

Κατόπιν αυτού, το πρωί του Σαββάτου 2 Αυγούστου, ο 27χρονος, ο 31χρονος και ο 38χρονος εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, ο 35χρονος είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο οποίος κατά τις επίμαχες ημερομηνίες τελούσε σε άδεια.

Από τις επακόλουθες έρευνες της Αστυνομίας, συνελήφθη ο 38χρονος, καθώς στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι μήκους 39 εκατοστών και καταγραφικό μηχάνημα κλειστού κυκλώματος βιντεοσκόπησης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.700 ευρώ.

Από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ, παράλληλα, υποβλήθηκε το σύνολο του προανακριτικού υλικού για τα αδικήματα της εκβίασης κατά συναυτουργία και της απειλής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

