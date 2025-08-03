Σε 47 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 42 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη πέντε.

Στο μεταξύ, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νέας Σαμψούντας στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 15.15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.