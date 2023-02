Νέες φωτογραφίες από την ελληνική Belharra «Κίμων» - «Τρέχει» με γρήγορο ρυθμό η ναυπήγηση

Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της Naval Group - Σε πλήρη εξέλιξη η ναυπήγηση της ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra»

Την έξελιξη στη ναυπήγηση της ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra» κλάσεως «Κίμων» παρουσιάζουν με ανάρτησή τους τα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας.

Στις δύο φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί φαίνεται το κατάστρωμα της φρεγάτας καθώς και το πτερύγιο της.

FDI HN showing a little more 👀 #navgreek pic.twitter.com/pz0XoZ0oph — Naval Group (@navalgroup) February 23, 2023

Συνάντηση του Μητσοτάκη με τον υπουργό Άμυνας της Γαλλίας

Συνάντηση με τον Υπουργό 'Αμυνας της Γαλλίας, Sébastien Lecornu, επ' ευκαιρία της επίσκεψής του στην Αθήνα και της συνάντησής του με τον Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκαν η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία και η πορεία ναυπήγησης της πρώτης φρεγάτας Belharra.

Σημαντική πρόοδο ανακοίνωσε η Naval Group

Τον περασμένο Δεκέμβριο η Naval Group είχε ανακοινώσει σημαντική πρόοδο στη ναυπήγηση της ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra». Σύμφωνα με την τότε ανακοίνωση πέντε προεξοπλισμένοι τομείς, της πρώτης ελληνικής φρεγάτας κλάσης «Κίμων», τοποθετήθηκαν στο διάμηκες, με τους δύο πρώτους τομείς να έχουν ήδη συγκολληθεί μεταξύ τους.

[#NAVGREEK] ⚓🇬🇷 7️⃣ weeks after the entry of the 1️⃣st block of the first FDI HN in the dry dock, 5️⃣ pre-outfitted blocks of the very First of Class frigate Kimon are laid on the keel line, and the 2️⃣ first blocks have been welded together! pic.twitter.com/3czDDXI6xS — Naval Group (@navalgroup) December 13, 2022

Επίσης, έγινε γνωστό ότι οι πετρελαιοκινητήρες, οι μειωτήρες και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, έχουν ήδη παραδοθεί στο Λοριάν και η τοποθέτηση τους στο πλοίο θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του έτους. «Το πρόγραμμα συνεχίζει να προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί, με πολλά ορόσημα να έχουν επιτευχθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Είμαστε περήφανοι για την αποτελεσματική δουλειά που επιτελέστηκε από τις ομάδες στη Λοριάν, η οποία θα μας επιτρέψει να παραδώσουμε το πλοίο το 2025» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Gilles Langlois, διευθυντής του προγράμματος των φρεγατών FDI.

[#NAVGREEK] ⚓🇬🇷 Live from our Lorient construction site! Snapshot of the dynamometer installation and operation. We are pleased to call on the 🇬🇷 company CROSS TECHNICAL SERVICES for this mission. pic.twitter.com/ZBM4PmL0Yb — Naval Group (@navalgroup) December 15, 2022

Η φρεγάτα «Belharra»

Η FDI «Belharra» είναι φρεγάτα μάχης πολλαπλών ρόλων. Διαθέτει υψηλού επιπέδου δυνατότητες κατά πλοίων, έναντι εναέριων απειλών, ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων όπως και προβολής ειδικών δυνάμεων. Η προστασία της έναντι εναέριων και απειλών επιφανείας εξασφαλίζεται από τους πιο σύγχρονους αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένου του Thales Sea Fire, του πρώτου πολυψηφιακού ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών με τεσσάρων σταθερών διατάξεων κεραία.

Naval Group’s teams are working hard to ensure continuous progress as planned and to achieve the new step. The diesel engines, the gearboxes and the diesel generators have already been delivered in Lorient, while their embarkation on board will start before the end of the year. pic.twitter.com/pUxBEXKKRy — Naval Group (@navalgroup) December 13, 2022

Η FDI είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο ιστό που συγκεντρώνει όλους τους αερομεταφερόμενους αισθητήρες, επιτρέποντας μόνιμη επιτήρηση 360 μοιρών. Έχει εκτόπισμα 4.500 τόνων, μήκος 122 μέτρα, πλάτος 18 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους. Μπορεί να φιλοξενήσει ελικόπτερο 10 τόνων και μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV).

Τα κύρια όπλα της είναι 32 πύραυλοι Aster της MBDA, 8 Exocet MM40 B3C πύραυλοι επιφανείας της MBDA, πύραυλοι RAM, τορπίλες MU 90 της Naval Group, πυροβόλο 76μμ, τέσσερις τορπιλοσωλήνες καθώς και αντίμετρα τορπιλών CANTO της Naval Group.

Πηγή: skai.gr

