«Τρέχει» η κατασκευή της πρώτης ελληνικής Belharra - Σημαντική πρόοδο ανακοίνωσε η Naval Group

Σημαντική πρόοδος στη ναυπήγηση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra» κλάσεως «Κίμων» επετεύχθη επτά εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του πρώτου μπλοκ της φρεγάτας στη δεξαμενή, στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας. Όπως ανακοινώθηκε, πέντε προεξοπλισμένοι τομείς, της πρώτης ελληνικής φρεγάτας κλάσης «Κίμων», τοποθετήθηκαν στο διάμηκες, με τους δύο πρώτους τομείς να έχουν ήδη συγκολληθεί μεταξύ τους.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι οι πετρελαιοκινητήρες, οι μειωτήρες και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, έχουν ήδη παραδοθεί στο Λοριάν και η τοποθέτηση τους στο πλοίο θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του έτους. «Το πρόγραμμα συνεχίζει να προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί, με πολλά ορόσημα να έχουν επιτευχθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Είμαστε περήφανοι για την αποτελεσματική δουλειά που επιτελέστηκε από τις ομάδες στη Λοριάν, η οποία θα μας επιτρέψει να παραδώσουμε το πλοίο το 2025» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Gilles Langlois, διευθυντής του προγράμματος των φρεγατών FDI.

[#NAVGREEK] ⚓🇬🇷 Live from our Lorient construction site! Snapshot of the dynamometer installation and operation. We are pleased to call on the 🇬🇷 company CROSS TECHNICAL SERVICES for this mission. pic.twitter.com/ZBM4PmL0Yb