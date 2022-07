Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από την κοινή αεροπορική άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ με F-16 και ισραηλινά μαχητικά που διεξήχθη χθες στην Κύπρο.

Η άσκηση αυτή αποτέλεσε και ένα μήνυμα ισχύος, καθώς τα ελληνικά F-16 ανεφοδιάστηκαν από ισραηλινό ιπτάμενο τάνκερ στον εναέριο χώρο της Λευκωσίας, δείχνοντας έτσι ότι η περιοχή ελέγχεται.

The Israeli Air Force and the Hellenic Air Force took to the skies in Israel yesterday for a joint aerial exercise.



Our air forces simulated advanced air-to-air combat and airborne refueling.



We continue to enhance strategic cooperation between Israel and Greece. 🇮🇱✈️🇬🇷