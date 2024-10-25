Έληξε η απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας η οποία νωρίτερα είχε συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας Χρήστο Στυλιανίδη και στη συνέχεια συνεδρίασαν για τις τελικές αποφάσεις.

Η απεργία είχε προγραμματιστεί να λήξει στις 23:59, ωστόσο αποφασίστηκε από τις 14:00 να αναχωρούν τα πλοία λόγω του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου.

Οι συνδικαλιστές της ΠΝΟ πήραν διαβεβαιώσεις στη συνάντηση που είχαν με τον Χρήστο Στυλιανίδη και, έτσι, μετά από σχεδόν τέσσερις ημέρες, ξεκινούν εκ νέου τα δρομολόγια.

Αναλυτικά τα δρομολόγια από το λιμάνι Πειραιά από 21/10 έως 27/10 εδώ και από 28/11 έως 03/11 εδώ.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΝΟ αναφέρει:

«Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία συνεδρίασε σήμερα για την εκτίμηση και αξιολόγηση της εν εξελίξει απεργίας, κατόπιν των απαντήσεων που είχε από το ΣΕΕΝ αλλά και από το Υπουργείο επί των αιτημάτων μας, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Η πρόταση που ήρθε εγγράφως από τον ΣΕΕΝ για τα ποσοστά αύξησης της ΣΣΕ των συναδέλφων μας στα Επιβατηγά Ακτοπλοϊκά πλοία και στα Μεσογειακά Τουριστικά πλοία (Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών πλόων και Κρουαζιερόπλοια), είναι 5% για το 2025 και 2% για το 2026.

Από πλευράς Υπουργείου, ύστερα από τη σημερινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα και της Διοίκησης της ΠΝΟ με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες, υπήρξε η δέσμευση για τα παρακάτω:

Άμεση υλοποίηση της τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων για τους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας από το ΓΕΝΕ, αλλά και την αύξησή του από 350 ευρώ, στο επίπεδο που χορηγείται το επίδομα ανεργίας στη στεριά

Αύξηση των προστίμων που επιβάλλονται για την παραβίαση των ωρών εργασίας και ανάπαυσης των Ναυτεργατών.

Πιστή τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη ναυτεργασία τόσο για τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης όσο και για τα διπλά πληρώματα και ειδικά στα Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοα.

Συνάντηση έως 25 Νοεμβρίου για τα θέματα που διέπουν τις οργανικές συνθέσεις τον Ν. 4150/2013 και ειδικά τα Ε/Γ-Ο/Γ που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική.

Κατόπιν αναλυτικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, η πλειοψηφία της Διοίκησης της ΠΝΟ αποδέχτηκε τις παραπάνω προτάσεις και δεσμεύσεις, επισημαίνοντας ότι δεν απεμπολούμε την συνεχή προσπάθεια για την υλοποίηση και όλων των υπολοίπων αιτημάτων μας.

Ταυτόχρονα, έχοντας πλήρη επίγνωση του κοινωνικού γίγνεσθαι, αλλά συνεκτιμώντας και διάφορες άλλες παραμέτρους, η Διοίκηση της Ομοσπονδίας αποφάσισε την μη συνέχιση της απεργιακής μας κινητοποίησης η οποία θα λήξει σήμερα στις 14.00 αντί 23.59.

Η ΠΝΟ θεωρεί υποχρέωσή της να ευχαριστήσει τα πληρώματα των πλοίων και όλους τους Ναυτεργάτες, οι οποίοι μαζικά ύψωσαν το ανάστημα τους, συσπειρωμένοι γύρω από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην απευθύνει η Ομοσπονδία μας τις ευχαριστίες της και στο επιβατικό κοινό, για την πλήρη κατανόησή του στο δίκαιο αγώνα μας».

Πηγή: skai.gr

