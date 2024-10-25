Ολοκληρώθηκε η συνάντηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) με τον υπουργό Ναυτιλίας Χρήστο Στυλιανίδη, με αντικείμενο το μέλλον των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Η εκτελεστική επιτροπή της ΠΝΟ θα συνεδριάσει προκειμένου να πάρει τις τελικές της αποφάσεις, καθώς ακολουθεί και το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

Για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) έχει επανέλθει στο τραπέζι του διαλόγου με νέα πρόταση που καλύπτει πλήρως τον πληθωρισμό και προβλέπει αύξηση 5% για το 2025 και 2% για το 2026.

H προηγούμενη πρόταση προέβλεπε αύξηση της τάξεως του 3%, ενώ ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας υπενθυμίζει ότι για τα έτη 2023-2024 τα πληρώματα της επιβατηγού ναυτιλίας έλαβαν αθροιστικά, συνολική αύξηση των αποδοχών τους άνω του 11%.

Ωστόσο, συνδικαλιστικές πηγές από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σημείωναν πάντως ότι από το 2010-2019 η αύξηση στις συλλογικές συμβάσεις ήταν σε σύνολο 6,5%.

Πηγή: skai.gr

