Δεμένα παραμένουν και σήμερα Παρασκευή τα πλοία στα λιμάνια, καθώς η ΠΝΟ συνεχίζει την απεργία.

Τα πλοία παραμένουν δεμένα από τα ξημερώματα της Πέμπτης 24/10 και ώρα 00:01 έως την Παρασκευή 25/10 στις 12 τα μεσάνυχτα.

Η ΠΝΟ κινητοποιείται με αφορμή τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και θεσμικά ζητήματα.

Σήμερα, στις 09:30 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση εκπροσώπων της ΠΝΟ με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη, σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση.

Το μεσημέρι, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ προκειμένου να πάρει τις τελικές της αποφάσεις καθώς ακολουθεί και το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) έχει επανέλθει στο τραπέζι του διαλόγου με νέα πρόταση που καλύπτει πλήρως τον πληθωρισμό και προβλέπει 5% για το 2025 και 2% για το 2026.

H προηγούμενη πρόταση προέβλεπε αύξηση της τάξεως του 3%, ενώ ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας υπενθυμίζει ότι για τα έτη 2023-2024 τα πληρώματα της επιβατηγού ναυτιλίας έλαβαν αθροιστικά, συνολική αύξηση των αποδοχών τους άνω του 11%. Ωστόσο, συνδικαλιστικές πηγές από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σημείωναν πάντως ότι από το 2010-2019 η αύξηση στις συλλογικές συμβάσεις ήταν σε σύνολο 6,5%.

