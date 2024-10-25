Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ κορίτσι 13 ετών σε κατάσταση μέθης λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Αστυνομικοί έφτασαν το βράδυ της Πέμπτης σε προαύλιο χώρο εκκλησίας σε γειτονιά περιφερειακά της πόλης, όπου εντόπισαν τη 13χρονη.

Επί τόπου διαπίστωσαν την κατάσταση της, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων όπου διαγνώσθηκε με μέθη.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική χωρίς κίνδυνο για την υγεία της.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν την κοπέλα σε μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύτηκε το αλκοόλ.

H 13χρονη σήμερα θα πάρει εξιτήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.