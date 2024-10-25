Στην Ημερήσια Διαταγή του για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Εφέδρους και το Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρει:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό,

Η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί απλά υπενθύμιση ένδοξης στιγμής του παρελθόντος. Συνιστά προβολή στοιχείων της εθνικής συλλογικής μνήμης ενός ιστορικού παραδείγματος.

Πριν από 84 χρόνια οι πρόγονοί μας στάθηκαν ανυποχώρητοι απέναντι στη φασιστική επιβουλή. Προάσπισαν την ελευθερία της Πατρίδας μας, αναδεικνύοντας την εθνική μας αξιοπρέπεια.

Με προμετωπίδα τις Ένοπλες Δυνάμεις, την ένστολη δηλαδή έκφραση της κοινωνίας των πολιτών, εξέφρασαν την κοινή συλλογική αντίληψη για αντίσταση, υπερασπιζόμενοι ιδανικά και αξίες που καθοδηγούν διαχρονικά την εθνική μας πορεία και καταθέτοντας πολλοί, το πολυτιμότερο αγαθό, την ίδια τη ζωή τους, ως τίμημα αυτής της ελευθερίας.

Το «ΟΧΙ» του 1940 συνιστά διαχρονική απάντηση σε κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας μας. Συνιστά μείζονα συμβολισμό άρνησης υποταγής, ριζωμένο στο ελληνικό συλλογικό μας υποσυνείδητο. Συμβολισμός τριών γραμμάτων.

Επί των ημερών μας, η δυνατότητα να το επαναλάβουμε, αν απαιτηθεί, κραταιώνεται με σταθερές Συμμαχίες και κυρίως με ισχυρές ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες διαφυλάττουν αποτελεσματικά τα ελληνικά που είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων,

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις υπηρεσίες σας στην Πατρίδα και την κοινωνία.

Ο ρόλος σας υπερβαίνει το παραδοσιακό όριο της Εθνικής Άμυνας και επεκτείνεται στην υποχρέωση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο την ώρα της ανάγκης.

Τιμήστε την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με τον τρόπο που της αρμόζει, με την προσήλωσή σας στα καθήκοντά σας.

Η Εθνική Άμυνα δεν επιτρέπει κενά. Το ξέρετε καλύτερα απ’ όλους.

Το συνταγματικό σας καθήκον δεν επιτρέπει αδυναμίες και δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις!

Ζήτω το Έθνος!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

