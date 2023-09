ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: Εκπόνηση επιστημονικού σχεδίου για την αποκατάσταση γονιμότητας των εδαφών Ελλάδα 11:09, 11.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Άμεση καλλιέργεια των πλημμυρισμένων εκτάσεων, ύστερα από την αποστράγγισή τους στόχος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΥπΑΑΤ