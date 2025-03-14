Χάος και πανικό προκάλεσε μία μεθυσμένη γυναίκα από τη Βρετανία σε αεροπλάνο που ταξίδευε προς την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα ο πιλότος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η γυναίκα -περίπου 40 ετών- είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ ενώ 2 ώρες μετά την απογείωση άρχισε να δημιουργεί προβλήματα.

Αρχικά ζήτησε να αλλάξει θέση με άλλον επιβάτη και στη συνέχεια άρχισε να φωνάζει και να βρίζει το πλήρωμα που της ζητούσε να ηρεμήσει.

Ο πιλότος, από το μεγάφωνο ενημέρωσε τους επιβάτες αλλά και την ίδια πως «αν ο απείθαρχος επιβάτης δεν ηρεμήσει, θα κάνουμε αναγκαστική προσγείωση».

Παρά την προειδοποίηση, η γυναίκα δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε, δύο αστυνομικοί μπήκαν στην καμπίνα και απομάκρυναν τη γυναίκα. Η πτήση ύστερα από δύο ώρες καθυστέρηση, συνέχισε το ταξίδι της, με προορισμό τη Χουργκάντα.

Επιβάτες του αεροσκάφους σε μαρτυρίες τους στο βρετανικό μέσο μίλησαν για την περιπέτειά τους και την απρόσμενη εξέλιξη του ταξιδιού, λόγω της απείθαρχης γυναίκας.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο αστυνομικοί στο διάδρομο του αεροσκάφους ενώ ακούγεται και ένας άνδρας να της φωνάζει: «Πολύ αργά για να κλάψεις τώρα».

