Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι στο Αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους.

Πρώτες πληροφορίες σύμφωνα με το sigmalive το αεροσκάφος της εταιρείας Fly One πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας λόγω πληροφοριών για ύποπτο επιβάτη που σχετίζεται με τρομοκρατία.

Ο ύποπτος συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, «αεροσκάφος το οποίο πραγματοποιούσε δρομολόγιο από τη Μολδαβία προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά την προσγείωση του απομονώθηκε σε ειδικό χώρο. Στο αεροδρόμιο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία αναμένεται να προχωρήσουν σε έρευνα στο αεροσκάφος και περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών».

Το αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό για μία ώρα με τις πτήσεις να εκτρέπονται στο Αεροδρόμιο Πάφου, επανήλθε πριν από λίγο στην κανονική του λειτουργία.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία για το λόγο που το αεροσκάφος απομονώθηκε σε ειδικό χώρο στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Πηγή: skai.gr

