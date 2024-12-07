Αεροδρόμιο Χανίων: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο Αεροδρόμιο Χανίων, καθώς αεροσκάφος που εκτελούσε τη γραμμή Τυνησία προς Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας περίπου στις 19:30 ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως λόγω μηχανικής βλάβης που παρουσίασε.

Η πτήση για Τζέντα μετέφερε 158 επιβάτες συν το πλήρωμα.

Οι επιβάτες αναμένουν στο αεροδρόμιο Χανίων, καθώς ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι επιβάτες θα επιβιβαστούν στις 12.30 το βράδυ σε άλλο αεροσκάφος.

