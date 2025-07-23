Βίντεο από τη στιγμή που το πυροσβεστικό ελικόπτερο κάνει αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας κατά τη διάρκεια υδροληψίας, είδε το φως της δημοσιότητας.

Σημειώνεται πως το τριμελές πλήρωμα του πυροσβεστικού ελικοπτέρου περισυνελέγη σώο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ελικόπτερο μισθωμένο τύπου Erickson που συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, κατά τη διάρκεια της υδροληψίας προχώρησε σε αναγκαστική προσθαλάσσωση, ανοιχτά του λιμανιού της Ελευσίνας.

Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες από 3 πλωτά του Λιμενικού Σώματος ένα ρυμουλκό και ιδιωτικά σκάφος. Το τριμελές πλήρωμα (δύο Αμερικανοί και ένας Έλληνας), παρελήφθη σώο, από ιδιωτικό μέσο με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού, και στη συνέχεια από πλωτό του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο Καλυμπάκι Ελευσίνας. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο "Αττικόν".

Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας «ΘΡΙΑΣΙΟ» το ελικόπτερο βρέθηκε στα 15 μέτρα βάθος και το σημείο εντοπίστηκε χάρη σε ηχοβολιστικό (sonar) που κατέβασε ρυμουλκό.

Ολοκληρώθηκε η ανέλκυσή του από τη θάλασσα

Η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου το οποίο βυθίστηκε μετά την αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 22/7. Το τριμελές πλήρωμα του πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Sikorsky S-64 που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης στον Ασπρόπυργο μετά την προσθαλάσσωσή του στην Ελευσίνα, διασώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.