Βαθρακογιάννης: 296 πυροσβέστες στα μέτωπα της Κρήτης

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων, όπως δήλωσε ο Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι πυκνοί καπνοί δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ όλες οι υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε γενική επιφυλακή.

Κατά την ενημέρωση υπενθύμισε ότι η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς έχασαν τη ζωή τους ο Εποχικός Πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Στρατηδάκης Εμμανουήλ στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, καθώς και ο Ανθυποπυραγός Λαιμοδέτης Κωνσταντίνος στην πυρκαγιά του Γυθείου.

Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια της Πυροσβεστικής προς τις οικογένειες και τους οικείους τους.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη των επιχειρήσεων, σημείωσε ότι οι ισχυροί άνεμοι και οι πυκνοί καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και έντονες αναταράξεις, δυσχεραίνοντας, ακόμη και καθιστώντας αδύνατες σε ορισμένες περιπτώσεις, τις εναέριες ρίψεις νερού, κυρίως στην Πάρο και την Κρήτη.

Όπως ανέφερε, σε αρκετές περιοχές οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Όπως γνωστοποίησε, όλα τα ενεργά μέτωπα θα ενισχυθούν τις επόμενες ώρες με επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, στην Πάρο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα, ενώ στις πυρκαγιές της Κρύας Βρύσης και του Ασωμάτου Ρεθύμνου επιχειρούν 296 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Για το Ρέθυμνο εκδόθηκαν συνολικά 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση πολιτών.

Ο κ. Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας δυσχεραίνει την άμεση ανάπτυξη των δυνάμεων. Ωστόσο, κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αττική, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, οι οποίες μεταφέρθηκαν στα μέτωπα των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε γενική επιφυλακή, όπως και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ τα κατά τόπους Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιούν εντατικές περιπολίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, καθώς και οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η χώρα βρίσκεται στην κορύφωση της αντιπυρικής περιόδου και ότι οι θυελλώδεις άνεμοι ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες.

Απεύθυνε, τέλος, ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, σημειώνοντας ότι για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

Πηγή: skai.gr

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