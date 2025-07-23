Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, έξι απάτες που διαπράχθηκαν τον Νοέμβριο του 2024 στην Αμαλιάδα και στα Σαβάλια.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απατών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε βάρος πέντε ημεδαπών ατόμων (τρεις άνδρες – δυο γυναίκες), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, από τις 2 έως τις 9 Νοεμβρίου 2024 οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσποιούμενοι τους λογιστές, με το πρόσχημα ότι δικαιούνται επίδομα, απέσπασαν από τους παθόντες τους κωδικούς και τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι πραγματοποίησαν μεταφορές μέσω εμβασμάτων του συνολικού χρηματικού ποσού των 14.176 ευρώ, καθώς και συναλλαγές σε ηλεκτρονικά καταστήματα, συνολικής αξίας 6.154 ευρώ.

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων διενεργήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των περιστατικών απατών και την ταυτοποποίηση των κατηγορούμενων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας.

Πηγή: skai.gr

