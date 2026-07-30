Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου.

Κατόπιν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα επισκεφθεί, προκειμένου να συλλυπηθεί, την οικογένεια του Παντελή Διαμαντάκη, που επίσης βρήκε τραγικό θάνατο στην πρώτη γραμμή του πύρινου μετώπου στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Σε δηλώσεις του για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες, για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας. 'Ανθρωποι, που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους με απόλυτο σεβασμό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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